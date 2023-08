I colori magici di Ludovica: ad Albanella successo per il concorso di pittura in ricordo della piccola scomparsa a 8 anni

Sabato 26 agosto 2023 si è svolto l’appuntamento dedicato al mondo dei Colori, delle Emozioni, della Memoria. Il concorso di pittura diviso in due categorie, il primo dai 6 ai 9 anni ed il secondo dai 10 ai 12 anni ha visto protagoniste un totale di 47 opere su tela 30×40 ricche di colori, dedicate alla piccola Ludovica.

La serata ha dato vita a costanti momenti emozionali iniziando proprio con le mamme ed i papà degli stessi piccoli artisti, che hanno addobbato piazza Sant’Anna alla frazione Matinella del Comune di Albanella, coordinati dall’artista Laura Mauro ideatrice della manifestazione e la collaborazione della piccola Gaia che ha dato il titolo alla manifestazione.

Il concorso

La Giuria, formata tutta da giovani: Domenico Carione di Cerrelli di Altavilla Silentin; Nicolò Parente di Matinella di Albanella; Giuseppe Santagata di Capaccio Paestum; Mariasole Tancredi di Matinella di Albanella; Raffaella Urti di Albanella capoluogo; Rosaria Volonnino di Borgo San Cesareo di Albanella e con la Presidente di Giuria Cinzia Faccenda, mamma della piccola Ludovica, dopo una attenta visione delle opere, ha prescelto una tela per ogni categoria, ed in particolare per la categoria dai 6 ai 9 anni, la tela della piccola Alessia Picilli, e per la categoria dai 10 ai 12 anni la tela di Jessica Antico.

Il Presidente dell’ETS “ho un sogno Movimento OdV”, Enrico Maria Santoro, orgoglioso e felice del successo della manifestazione, ha dato appuntamento alla prossima edizione che già prevede delle bellissime novità.