Highland Ultra Marathon Scotland: la nuova impresa del campione di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa

Giuseppe De Rosa si prepara a affrontare una nuova sfida, la Highland Ultra Marathon Scotland, e lo fa con grande determinazione e entusiasmo. Essere l’unico rappresentante italiano in una competizione così impegnativa non spaventa l’atleta di Sala Consilina, già campione mondiale in altre discipline di ultramaratona.

La gara

La gara si svolgerà nella suggestiva e selvaggia penisola di Knoydart, in Scozia, e coprirà un percorso di 125 km suddiviso in 3 tappe. Un ambiente spettacolare e incontaminato, ricco di fauna selvatica e panorami mozzafiato, che renderanno l’esperienza ancora più emozionante per De Rosa.

L’atleta

L’atleta affronterà la sfida con il suo zaino in spalla, portando con sé l’equipaggiamento necessario e un kit di sopravvivenza. La logistica della gara è ben organizzata, con punti di rifornimento lungo il percorso e personale medico pronto a intervenire in caso di necessità.

Ma De Rosa non dimentica mai le sue radici e il supporto della comunità valdianese che lo ha sempre sostenuto. Con gratitudine ringrazia i suoi sponsor, che lo hanno aiutato a realizzare i suoi sogni e a promuovere il territorio di Sala Consilina.

L’atleta salese si prepara a vivere un’avventura epica, determinato a dare il massimo per ottenere un buon risultato e portare orgogliosamente il tricolore italiano in una delle gare più impegnative al mondo. La sua determinazione e il suo impegno sono un esempio di determinazione e passione per lo sport, e siamo certi che porterà a termine questa nuova sfida con successo.