Atleti agropolesi protagonisti alla Maratona di Firenze

Ancora un bel traguardo per un gruppo di podisti agropolesi che hanno partecipato alla Maratona di Firenze, svoltasi domenica 26 Novembre. La compagine cilentana rappresentata da numerosi atleti appartenenti a diversi gruppi sportivi del territorio ha corso in un contesto suggestivo insieme ad altri 8500 runners provenienti da tutto il mondo.

Il team agropolese

Il gruppo della Asd Libertas Agropoli, Pierfrancesco Pasca, Vincenzo Chieffallo, Luigi Murino, Rino Scarpa insieme allo storico podista Gaspare Stirone sono anni che affrontano la distanza regina sempre con lo stesso entusiasmo, godendosi la gioia di un bel viaggio e raccogliendo stimoli ogni volta diversi.

«Correndo una Maratona puoi permetterti di non pensare e goderti davvero il solo vivere. Puoi misurare il tempo e la distanza. Ma la felicità non ha misura, puoi solo viverla.

Il segreto? Condividere le proprie passioni, come il correre insieme agli amici di sempre!». Questo il commento della delegazione agropolese.