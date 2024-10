“Halloween? No grazie, qui festeggiamo i Santi”, l’iniziativa a Gioi

Si avvicina la sera di Halloween e mentre i bambini si preparano ad andare in giro ripetendo la tradizionale frase “dolcetto o scherzetto?”, c’è chi prova a mettere da parte questa festa di origine anglosassone e dare un’ importanza maggiore a quella di Ognissanti. È il caso della Parrocchia dei Ss. Eustachio e Nicola di Gioi, che con il parroco Don Marco Torraca, ha proposto una festa “alternativa” a quella di Halloween, “Holy Win, il Santo vince”.

L’iniziativa

I bambini che parteciperanno dovranno utilizzare non i classici travestimenti “mostruosi” di Halloween, ma bensì “vestirsi da Santi”. L’appuntamento è per il 31 ottobre: ogni bambino è invitato a partecipare vestito da Santo o da qualsiasi figura legata alla cristianità.

Alle ore 15.00 il raduno in Piazza A.Maio di Gioi; a seguire l’accoglienza dei ragazzi di Gioi, Cardile, Perito, Ostigliano e Salento. Alle 15.30, la celebrazione dei Santi nella Chiesa di Sant’Eustachio. Come ogni festa ci sarà spazio per giochi, balli, canti e tanto divertimento e la premiazione del miglior Santo imitato. Per i piccoli sarà anche un’occasione per approfondire la conoscenza della storia dei Santi di cui magari sanno soltanto il nome.