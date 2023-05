“Guidami per la tua riserva”: al via il concorso letterario

L’associazione “Raccontare significa Resistere” di Castel San Lorenzo è partner del concorso letterario internazionale “Guidami per la tua riserva” indetto dall’associazione “Natura2000” e dalla casa editrice danese “Snakkemedmax I/S”

Il concorso

Il concorso, che prevede sezioni dedicate ai racconti sia in lingua italiana che in lingua inglese, intende promuovere l’interesse verso la Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” sita nella regione Lazio e, più in generale, verso le aree protette italiane e l’ecoturismo.

Il bando, scaricabile nella sua versione completa dal sito internet snakkemedmax.it/concorso-lettarario , è rivolto alle persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità.

I racconti potranno essere inviati entro le ore 23:59 del 31 agosto 2023 (ora italiana).

Diversi i premi previsti per i vincitori di ogni sezione tra cui la pubblicazione dei racconti in un’apposita antologia.

L’associazione

L’Associazione Raccontare significa Resistere, costituita a Castel San Lorenzo nel 2019 e presieduta da Annalisa Burti con la vicepresidenza di Rossella Scorzelli, è un’associazione culturale no-profit che conta oltre cento tesserati e attiva su temi che riguardano la legalità, la tutela dei territori e la diffusione della storia e della cultura.