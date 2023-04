Guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane di Salerno sequestrano 135 tonnellate di pellet nel porto commerciale

Lo scorso 18 aprile 2023, la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane di Salerno hanno portato a termine un’importante operazione nel porto commerciale di Salerno. I due organismi hanno infatti sequestrato 135 tonnellate di pellet, proveniente dall’Egitto e pronto per la distribuzione.

Informazioni false sul prodotto e denuncia del responsabile

Il prodotto, confezionato in circa 9.000 sacchi da 15 Kg. cadauno, era pubblicizzato come eco sostenibile, ma riportava informazioni false e ingannevoli per il consumatore sulla qualità del prodotto.

Per questo motivo, il responsabile della società coinvolta è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti non a norma. La denuncia riguarda anche la vendita di articoli aventi caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dichiarate.

La tutela del consumatore e la lotta alle frodi

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio delle Dogane di Salerno dimostra l’impegno delle autorità nella tutela del consumatore e nella lotta alle frodi. Il sequestro di 135 tonnellate di pellet rappresenta un importante successo nella lotta contro la commercializzazione di prodotti non a norma e con informazioni ingannevoli per il consumatore.