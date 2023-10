Gromola, ancora rifiuti e carcasse abbandonate nel verde

I cittadini lo denunciano pubblicamente da mesi e gli amministratori continuano a lanciare appelli per invitare tutti alla tutela e al rispetto del territorio, eppure non sembra avviarsi verso una soluzione il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e delle carcasse di animali d’allevamento nelle campagne di Gromola, frazione rurale del comune di Capaccio Paestum.

Rifiuti e carcasse nel verde: l’ultima segnalazione

L’ultima segnalazione risale a poche ore fa quando un giovane cittadino, da sempre attivo per la tutela degli animali, ha denunciato pubblicamente l’ennesimo gesto di inciviltà: in un’ampia area rurale della zona sono stati ritrovati numerosi sacchi di immondizia abbandonati, carcasse di galline e vecchi dispositivi elettronici come monitor e televisori lasciati, illegalmente e pericolosamente, nell’ambiente, invece di essere smaltiti tramite le apposite isole ecologiche o rivolgendosi agli operatori che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta sul territorio.

Gli appelli

Difatti, diversi punti della frazione capaccese sembrano essere diventati, da tempo, una discarica a cielo aperto e, le tante carcasse di capi di allevamento come bovini ed ovini, abbandonate nella zona stanno rischiando di rendere l’aria malsana.

Gli appelli dei residenti, alle forze dell’ordine, sono sempre gli stessi ossia quelli di identificare, attraverso l’aumento dei controlli e dei dispositivi di videosorveglianza installati nella zona, gli autori di tali gesti.