Grande successo per la prima edizione del Carnevale InCamerota che si è svolto in un periodo insolito, domenica 14 aprile, nella splendida cornice del borgo costiero di Marina di Camerota.

La sfilata dei carri allegorici

Alla sfilata dei carri allegorici hanno partecipato i paesi di Scario, Agropoli, Maiori e Marina di Camerota. Un tripudio di maschere e colori con una folla di visitatori che ha accompagnato i partecipanti durante tutto il tragitto disegnato sul lungomare e fino al palco ubicato al porto.

Un evento organizzato con successo

L’evento è stato organizzato dal Comune di Camerota, grazie all’impegno dell’assessorato al Turismo e allo Spettacolo, con la partecipazione delle associazioni del territorio. La prima edizione del Carnevale InCamerota ha dimostrato di essere un evento di grande richiamo per turisti e residenti, contribuendo a valorizzare la bellezza e l’attrattiva del borgo costiero.

I vincitori dei premi

Durante la manifestazione sono stati assegnati diversi premi. La migliore scenografia è stata conquistata da Scario, mentre il carro più bello è stato premiato ad Agropoli. La maschera migliore, intitolata ‘Il sole d’Oriente’, ha ricevuto un meritato riconoscimento. Inoltre, la maschera struttura ‘Idolo d’oro’, creata da Michele Cusati, è stata premiata come la migliore nella sua categoria.

Un omaggio speciale

Sul palco, durante la cerimonia di premiazione, si è vissuto un momento di commozione. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta e l’assessore Teresa Esposito hanno voluto ricordare Gerardo Di Maio, un giovane di 29 anni scomparso tragicamente in un incidente stradale lo scorso 5 agosto. Gerardo era uno dei partecipanti più attivi del Carnevale e uno dei protagonisti nella creazione dei carri allegorici per Marina di Camerota. In suo onore, è stato istituito un premio speciale chiamato “Premio simpatia memoria Gerardo Di Maio”, che è stato assegnato alla maschera dei monaci.

L’amministrazione comunale di Camerota ha rinnovato l’invito a partecipare alla prossima edizione del Carnevale, che si terrà nel 2025.

Il Carnevale InCamerota ha lasciato il segno nella sua prima edizione, regalando un’esplosione di allegria e colori al borgo costiero di Marina di Camerota. L’appuntamento è già fissato per l’anno prossimo.