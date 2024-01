Grande fermento tra le due tifoserie gemellate: Agropoli e Sant’Antonio Abate si ritrovano al Guariglia

Grande fermento tra le due tifoserie gemellate, per l’incontro che si terrà sabato 13 gennaio presso lo Stadio “Raffaele Guariglia”.

Le due tifoserie

Le due tifoserie ormai legate da tempo da un gemellaggio, sabato si affronteranno per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza Girone B.

Appena diramata la data di disputa della partita era sorta una piccola polemica tra i tifosi ospiti per l’anticipo al Sabato, molti sollevavano la problematica di non poter essere presenti al giorno della partita per onorare al meglio l’evento, tutto però sembra rientrato con i tifosi Abatesi che hanno capito le motivazione della società Agropolese che andrà incontro ad un vero tour de force con l’impegno infrasettimanale sul campo della Capolista Sarnese.

Dall’altra parte della tifoseria, ovvero quella dei delfini, grande attesa per il ritorno dei fratelli Abatesi ad Agropoli, tramite un comunicato diramato dal direttivo degli ultras Agropolese è uscito fuori l’orario ed il luogo dove entrambe le tifoserie si ritroveranno per raggiungere lo Stadio “Guariglia” con un corteo unico.

Appuntamento sabato 13 gennaio

Appuntamento alle ore 13:00, presso Piazza Mediterraneo (Antistante Cineteatro “De Filippo”).

Insomma tutto pronto per una grande giornata di sport con la speranza che il “Guariglia” possa riempirsi sotto un’unica bandiera.