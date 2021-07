Grande emozione allo stadio Guariglia di Agropoli per la Partita dell’Amicizia

Sulle note del “Cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, alla presenza di una platea commossa di amici e parenti, allo stadio Guariglia di Agropoli, alle ore 19:00 in punto, il lancio in cielo di tanti palloncini, l’entrata in campo di fiori e di un lungo striscione e lo scoppio dei fuochi d’artificio, hanno dato il via alla “Partita dell’Amicizia”, organizzata in memoria dei giovani agropolesi scomparsi Vincenzo Russo e Carmine Palluotto.

Dopo il minuti di silenzio, il fischio di inizio ha visto le due squadre in campo, rappresentate dai colori che solitamente simboleggiano lo sport in Città, maglia bianca, per la squadra degli amici che hanno ricordato il caro Vincenzo e la maglia blu per coloro i quali onoravano Carmine. Il primo goal lo ha segnato Alfredo Santangelo e il secondo Vincenzo Margiotta; ma come ogni partita dell’amicizia che si rispetti, la gara si è conclusa in parità con un 4-4.

Grande entusiasmo dagli spalti al goal dell’amico Nando Corrado Mancini che ha raggiunto lo striscione che raffigurava Vincenzo, per tendergli un bacio. Momenti ricchi di emozione, dunque, che sono stati espressi anche dagli esponenti dell’amministrazione.

“Oggi è un giorno speciale, ai nostri due amici Vincenzo e Carmine, va tutto il nostro affetto”, ha così detto il sindaco Adamo Coppola.