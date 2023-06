Grande attesa al PalaSele per l’arrivo di Gigi D’Alessio con il suo “Dove c’è il sole tour”. Ecco il calendario degli eventi in programma

La tournée “Dove c’è il sole” di Gigi D’Alessio, che si preannuncia già un grande successo, continua ad ampliarsi con nuove date che soddisferanno la grande richiesta di pubblico.

L’appuntamento

Questa volta, a causa dell’entusiasmo suscitato, l’artista ha deciso di aggiungere nuovi concerti anche nei palazzetti dello sport. L’appuntamento da segnare in agenda è il 29 settembre 2023 presso il PalaSele di Eboli (SA), dove Gigi D’Alessio si esibirà in uno dei tre live speciali che chiuderanno l’estate sul palco.

Un tour tra vecchi ricordi e nuove uscite

Questa sarà un’occasione imperdibile per i fan di Gigi D’Alessio, dopo i cinque straordinari sold out del suo precedente concerto “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” tenutosi in Piazza del Plebiscito a Napoli, e i notevoli ascolti registrati durante la trasmissione dello spettacolo su Rai1.

Il cantautore napoletano accoglierà calorosamente il suo pubblico per condividere insieme le sue canzoni più amate, presentando una scaletta che ripercorre oltre 30 anni di successi. Dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon” e “Non dirgli mai”, fino ai successi più recenti come “La prima stella”, “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me” e “Mentre a vita se ne va”, i fan avranno l’opportunità di rivivere emozioni uniche.

Durante il concerto, Gigi D’Alessio sarà accompagnato da una band eccezionale composta da Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia al pianoforte e alle tastiere, e Max D’Ambra alle tastiere e alla programmazione.

Il tour “Dove c’è il sole” è prodotto da GGD e Friends & Partners, e i biglietti per il concerto di Eboli saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 16:00 di venerdì 23 giugno.

Il calendario dei grandi eventi al PalaSele

Con l’annuncio del concerto di Gigi D’Alessio, il Palasele di Eboli offre ai suoi spettatori un’autunno ricco di emozioni. Dopo l’artista napoletano, saranno infatti numerosi gli appuntamenti imperdibili. Il 2 dicembre, sarà la volta di Giorgia con il suo nuovo tour “Blu Live”, mentre il 26 dicembre arriverà il Laura Pausini World Tour 2023/2024. Nel 2024, invece, Gazzelle si esibirà il 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour”, seguito dai Me Contro Te con “Lo Show dei 10 Anni” che si terrà il sabato 20 e la domenica 21 aprile 2024.

Per maggiori informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei biglietti e sulle prenotazioni per i disabili, è possibile contattare il numero 089 4688156 o visitare il sito web www.anni60produzioni.com.

Venerdì 29 settembre: GIGI D’ALESSIO – Dove c’è il Sole Tour

Sabato 2 dicembre: GIORGIA – Blu Live

Martedì 26 dicembre: LAURA PAUSINI – World Tour 2023/2024

Sabato 16 marzo: GAZZELLE – Dentro x Sempre Tour

Sabato 20 e domenica 21 aprile: ME CONTRO TE – Lo show dei Dieci Anni