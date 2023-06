Gigi D’Alessio in concerto a Santa Maria di Castellabate

Il noto cantante napoletano, Gigi D’Alessio, ha aggiunto un’altra data al suo tour “Dove c’è il sole” in giro per l’Italia: il 6 agosto arriva in Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate.

“Dove c’è il sole”

Dopo il bagno di folla di Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, Gigi D’Alessio, è pronto a festeggiare i 30 anni di carriera, abbracciando il pubblico che tanto lo ama in tutta Italia.

Con il suo nuovo tour, intitolato “Dove c’è il sole”, l’artista ripercorrerà tutte le canzoni che lo hanno reso celebre: da “Quanti amori” a “Non mollare mai” e tanti altri successi che lo hanno fatto diventare un’autentica icona nel panorama musicale nostrano. Da luglio a settembre, Gigi sarà impegnato in una calda estate che partirà da Piacenza, per finire a Vicenza, nel mezzo anche il concerto evento a Santa Maria di Castellabate, il 6 agosto, in Villa Matarazzo

Info biglietti

Castellabate, è una delle quattro nuove date annunciate dal cantante partenopeo. Il tour toccherà i più importanti palchi e festival d’Italia, da nord a sud, e i biglietti stanno già andando a ruba.

Per chi volesse acquistare il suo posto per l’evento nel paese cilentano, unica tappa, almeno per ora, in Provincia di Salerno, basterà recarsi sul sito di Ticketone.it o presso le ricevitorie autorizzate.