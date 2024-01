Gran Carnevale Montecoricese: appuntamento il 10 e 13 febbraio ad Agnone

Iniziano i preparativi per l’arrivo del Carnevale. A Montecorice, è quasi tutto pronto per l’allestimento dei caratteristici carri allegorici. Saranno due le date che vedranno andare in scena la simpatica e colorata sfilata. L’appuntamento, infatti, è fissato per il 10 e il 13 febbraio in piazza ad Agnone.

Le sfilate

Montecorice si prepara a vivere due giorni di festa, divertimento, musica ed arte. I carri che sfileranno avranno diversi temi: dal Festival di Sanremo a Pinocchio, passando anche per Walt Disney e Peaky Blinders e tanti altri ancora. Ad accompagnarli, ci sarà un lungo corteo di maschere festanti. Previsto anche tanto intrattenimento musicale non solo per i più piccoli, ma per tutti i visitatori.

“Manca sempre meno e noi siamo sempre più carichi” fanno sapere gli organizzatori dell’evento. L’orario di partenza è fissato per le ore 15 di entrambe le giornate.