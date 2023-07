Golf: Campionato Nazionale Baby a Cavaglià in Piemonte. Il salernitano Caianiello sul podio

Successo nel golf per i giovani talenti campani. Raffaele Caianiello, un promettente golfista di 12 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo nel campionato italiano under 12, svoltosi al Golf Club Cavaglià (Biella). Nonostante una grande prova nella prima giornata, Caianiello ha affrontato le 18 buche finali con tensione, ma è riuscito comunque ad agguantare il terzo posto. Il giovane golfista, che frequenterà la seconda media all’Istituto Amedeo Moscato di Pontecagnano Faiano, dedica al golf dalle 3 alle 4 ore al giorno e ha ricevuto il supporto del suo maestro Pasquale Schiavone.

Un importante risultato

Il team campano è stato accompagnato da Emanuell Marandino, responsabile delle attività giovanili per la Campania della Federazione Italiana Golf. Nonostante la leggera delusione per non aver ottenuto l’oro, Caianiello si è detto felice e motivato per futuri successi.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo impegno importante per lui sarà l’Internazionale Venice Open ad agosto, seguito dal Trofeo Coni in autunno. Nel frattempo, il giovane golfista Giovanni Paolo Marandino, di soli 10 anni e frequentante la quarta elementare, ha fatto il suo debutto nella competizione italiana under 12 con un risultato più che positivo.

Nonostante la sua giovane età e la statura minore rispetto agli avversari, Marandino ha dimostrato tenacia e determinazione ottenendo un ottimo punteggio nel suo primo giro sul campo. Il loro allenatore, Pasquale Schiavone, si è detto fiero dei risultati ottenuti dai giovani talenti campani e si aspetta grandi cose da loro in futuro.