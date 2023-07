“School Movie” realizza i sogni dei più giovani: due giorni di festa e ospiti speciali a Paestum

School Movie Cinedù accende i “desideri” dei giovanissimi con due giorni di festa a Paestum (11 e 12 luglio), durante i quali si svolgerà la premiazione dei migliori cortometraggi e si potrà godere delle esibizioni dei rapper Samurai Jay e Yung Snapp, insieme a molti altri ospiti di spicco come Enzo De Caro, Pippo Pelo, Luca Abete, Mariano Bruno, Danilo Brugia, Davide De Marinis e molti altri.

Capaccio Paestum si prepara ad ospitare per due giorni, l’11 e il 12 luglio, l’emozionante finale dell’undicesima edizione di School Movie Cinedù, una rassegna cinematografica dedicata agli Istituti Scolastici. Questo evento, ideato e portato avanti con grande visione da Enza Ruggiero, riesce ogni anno a reinterpretarsi e a rinnovarsi con immutato entusiasmo. Circa 1500 ragazzi provenienti da 55 comuni delle 8 regioni italiane saranno i veri protagonisti di Cinedù Awards, una due giorni ricca di emozioni e creatività.

Partendo dal tema centrale di quest’anno, “Desiderio”, gli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto cercheranno di conquistare la giuria di esperti presentando i loro cortometraggi nella città dei Templi, Paestum.

Gli ospiti

La giuria sarà composta da illustri personalità, tra cui il professor Alfonso Amendola, esperto di sociologia dei processi culturali e internet, il professor Anna Bisogno, docente di Cinema e Televisione presso l’Università Mercatorum, l’attore Ivan Boragine, la psicologa e psicoterapeuta Maddalena Cialdella, don Patrizio Coppola, noto come padre joystick, il direttore artistico del Teatro Bellavista Francesco De Cenzo, il direttore artistico del Campania del Marano Ragazzi Spot Festival Rosario Duonno, l’attrice e sceneggiatrice Brigitta Fiertler, l’ideatore del Festival Mogol Battisti Gregorio Fiscina, il regista e sceneggiatore Luca Guardabascio, la regista Rai Angelica Marotta, l’attore Fabio Mazzarri, la produttrice cinematografica Giulia Pannella, il presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, il direttore artistico del Premio Charlot Claudio Tortora e l’attore Marco Vuolo.

Il programma

Il programma di quest’anno si arricchisce di una nuova location, la suggestiva Villa Salati, che si aggiunge al Next (ex tabacchificio) e all’Area Archeologica di Paestum. La prima giornata, l’11 luglio, sarà dedicata agli allievi delle scuole primarie, mentre la seconda giornata, il 12 luglio, sarà riservata agli allievi delle scuole secondarie di primo grado. L’inizio delle proiezioni dei cortometraggi in gara è previsto per le 16 dell’11 luglio presso il Next, nelle sale Cinedù e School Movie. Alle 18, nella sala Ciak, si terrà un convegno dal tema “Fantastiche Abitudini”, con la partecipazione dell’assessore alla pubblica istruzione, alle politiche sociali e alle politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, insieme a Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare Campania, Emanuele Alfano, biologo nutrizionista, Gianluca Di Giovanni, Global Business strategist e Global Brand Manager X-Bio, Marco Montefusco, ideatore del progetto “Lezioni di felicità” sulla musica e il bullismo tra i giovani, e Alfonso Esposito, presidente di O.P. Terra degli orti. Nel frattempo, nella Green Area, dalle 17 alle 20, ci saranno animazioni e intrattenimento per i giovani partecipanti.

Alle 20, School Movie Cinedù si sposterà a Villa Salati per un aperitivo riservato agli artisti ospiti della giornata e alle istituzioni. Alle 21, tutti si riuniranno nell’Area Archeologica per la premiazione finale, che vedrà la consegna dei riconoscimenti ai cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole primarie in gara.

Il 12 luglio sarà la volta degli alunni delle scuole primarie di primo grado. Ancora una volta, al Next, dalle 15, si terranno le proiezioni dei corti nelle sale Cinedù e School Movie, mentre nella sala Ciak si svolgeranno ben due convegni. Il primo, previsto per le 17, avrà come tema “Chiamata alle arti, il racconto del patrimonio culturale delle province”, con la partecipazione dell’assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum Velia, e Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale delegato al turismo e alla promozione.

Il secondo convegno, che inizierà alle 18, affronterà il tema “Effetto farfalla – Generazione Z”, con la partecipazione del regista Valerio Marcozzi, don Patrizio Coppola, Elisa Camera, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Saraccobella di Acqui Terme, Dj Aniceto e Lucia Angrisani, psicologa clinica e comunità. Inoltre, nella Green Area, l’intrattenimento sarà curato da Dolcevita Contact Tour, grazie alla collaborazione della “Pupi e Pupe Managment” di Armando Mirra.

Anche nella serata del secondo giorno, alle 20, si terrà un aperitivo istituzionale a Villa Salati. Alle 21, tutti si riuniranno nell’Area Archeologica per la seconda “notte dei desideri”, con la partecipazione di ospiti prestigiosi.

I vincitori di questa undicesima edizione di School Movie Cinedù saranno scelti dalla giuria, come detto in precedenza. Durante le due serate, saranno consegnati anche altri prestigiosi premi, tra cui il Premio Senato della Repubblica, il Premio del Banco Alimentare e i premi offerti dai partner dell’evento.

Gli ospiti vip

Numerosi ospiti parteciperanno alle due serate di premiazione, incontrando e dialogando con i giovani protagonisti, i loro insegnanti, i dirigenti scolastici e i sindaci dei comuni partecipanti. La manifestazione è riuscita a coinvolgere in questa 11ª edizione un totale di 8 regioni italiane, 55 comuni, oltre 300 scuole e più di 8.000 studenti. Sul palco, allestito nell’incantevole cornice dell’Area Archeologica dei Templi di Paestum, saliranno l’attore, sceneggiatore e cabarettista italiano Enzo De Caro, noto al grande pubblico per essere stato uno dei tre membri del gruppo comico “La smorfia” e per aver debuttato al cinema al fianco dell’amico Massimo Troisi.

Sarà presente anche Pippo Pelo, il simpatico e divertente conduttore radiofonico di “Striscia la notizia”, insieme all’inviato Luca Abete, noto per la sua giacca verde. Mariano Bruno, comico noto per la sua partecipazione al programma televisivo “Made in Sud”, sarà presente insieme al cantautore Davide De Marinis, famoso per il tormentone estivo “Troppo bella” del 1999, e all’attore e cantante Danilo Brugia, noto per i suoi ruoli in serie come “Centovetrine”, “Provaci ancora prof” e “Le Tre rose di Eva”. Inoltre, salendo sul palco grazie alla direzione artistica di Armando Mirra, ci saranno due amati rapper giovanili: Samurai Jay, il rapper partenopeo Gennaro Amatore, considerato uno dei più significativi artisti della nuova generazione hip hop del sud Italia, e Yung Snapp, pseudonimo di Antonio Lago, producer e rapper che ha vinto un contest organizzato da Don Joe all’età di soli 18 anni, entrando successivamente nel roster di Dogozilla. Alle due serate finali saranno presenti anche il sindaco di Capaccio-Paestum, Franco Alfieri, il Provveditore agli studi della provincia di Salerno, Mimì Minella, il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e i consiglieri regionali Luca Cascone e Franco Picarone. La lista degli ospiti è destinata a crescere, in quanto l’organizzazione riserva ulteriori sorprese.

La presentatrice delle due giornate sarà un altro volto amico di School Movie, la giornalista Maria Rosaria Sica

Enza Ruggiero, Presidente dell’Associazione Culturale School Movie APS, saluta l’entusiasmo che pervade l’evento: “Siamo tutti emozionatissimi e non vediamo l’ora di dare il via alle due serate finali di questa 11ª edizione.

È stato un lavoro impegnativo, reso possibile dai sorrisi dei giovani protagonisti, dall’entusiasmo dei docenti, dalla fiducia accordataci dai dirigenti scolastici, dalla collaborazione dei sindaci dei comuni partecipanti e dagli enti e dalle istituzioni che anche quest’anno hanno deciso di sostenere la nostra manifestazione. Saranno due giorni di festa, dove cercheremo di realizzare uno dei desideri dei nostri giovani protagonisti, ovvero quello di divertirsi, sorridere e vivere un’avventura speciale insieme a noi”.