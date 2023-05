Gli studenti e le studentesse del “P.Leto” di Teggiano a “scuola di imprenditoria” alla Cardinale Group

Gli studenti e le studentesse delle classi quinte del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano hanno vissuto un’esperienza altamente formativa che li ha visti ospiti dell’azienda CARDINALE GROUP, nella sede della Zona Industriale di Teggiano.

Realtà imprenditoriale importantissima, fiore all’occhiello del territorio del Vallo di Diano, l’azienda “Cardinale” si configura come un serio punto di riferimento per il mondo del lavoro e conta un notevole numero di addetti che operano nelle molteplici filiali, da Teggiano ad Anagni.

L’obiettivo

Lo scopo della visita aziendale si coniuga perfettamente con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che i prossimi diplomandi hanno seguito durante il triennio liceale e ha permesso di conoscere una realtà imprenditoriale che, seppur nota, può essere apprezzata “in toto” soltanto se osservata da vicino.

Le dichiarazioni

«Il nostro territorio dev’essere amato in ogni suo aspetto e le opportunità di lavoro che esso offre sono molto ampie. I giovani devono essere incoraggiati a non “fuggire”, a non privare il Vallo della loro professionalità, della passione, del desiderio di sentirsi parte di un universo di valori tramandati ed ancora oggi da condividere», le parole del Professore Antonio La Maida che hanno aperto l’incontro degli studenti del Leto con il dirigente d’azienda.

“I miei genitori lavoravano la terra – ha raccontato l’imprenditore Carmine Cardinale agli studenti e alle studentesse del “Pomponio Leto” – ed io ho sempre creduto nelle mie capacità, quelle stesse che mi hanno permesso di non demordere mai dai miei propositi”.

Una lezione di esperienze vissute che è subito apparsa ai giovani presenti come la dimostrazione che i sogni sono realizzabili, quando davvero si ha fiducia in se stessi.

“Ragazzi, ragazze: fissate già ora l’obiettivo che vorrete raggiungere, anche se agli altri può sembrare troppo ambizioso. Siate ambiziosi e credete in voi e nelle vostre capacità”, ha esortato i diplomandi, Carmine Cardinale che è riuscito ad espandere la sua professionalità anche all’estero.

“L’azienda Cardinale Group è la dimostrazione che nel Vallo di Diano il successo lavorativo non è una chimera e che ciascuno può e deve impegnarsi al fine di far diventare la propria vita un’opera d’arte pulsante e condivisa”, queste le parole d’apertura di Germano Torresi, docente del Polo Liceale presso il Liceo Artistico ed artista apprezzato nel panorama culturale valdianese.

Accompagnati dai docenti, gli studenti hanno osservato dal vivo le tecniche fondamentali dell’organizzazione del lavoro di squadra e dell’alta professionalità raggiunta in quest’azienda che da oltre vent’anni si configura come una tra le più accreditate nel settore della termoidraulica.

L’accoglienza è stata delle migliori e tutti gli studenti ed i docenti hanno potuto apprezzare anche “la tavola”, degustando un menù appositamente preparato che ha permesso di apprezzare ulteriormente l’importante realtà aziendale presente nel nostro territorio.