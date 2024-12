Gli Scauratielli: un viaggio nella tradizione cilentana attraverso il gusto

Gli scauratielli, prelibatezza natalizia del Cilento, celano un’antica storia che affonda le radici nei riti propiziatori dei Greci. La loro forma, che richiama le lettere alfa e omega, simboleggia l’eterno ritorno e la rinascita, un augurio di buon auspicio per l’anno nuovo. Ma al di là del mito, gli scauratielli sono soprattutto un piacere per il palato, un dolce morbido e profumato che conquista al primo morso.

La ricetta originale

Ingredienti

500 ml di acqua

400 gr di farina 00

Scorzette di arancia, limone e mandarino

50 gr di burro (o olio extravergine d’oliva)

30 gr di zucchero

10 gr di sale

1/2 bicchiere di sambuca

Miele q.b. per glassare

Olio di semi per friggere

Procedimento

In una pentola, portare a bollore l’acqua con le scorzette di agrumi, il burro (o olio), lo zucchero e il sale. Lasciar bollire per qualche minuto per far infondere gli aromi. Togliere le scorzette e versare a pioggia la farina, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi. Lasciare raffreddare leggermente l’impasto, poi formare dei cordoncini e dare loro la caratteristica forma ad anello, simbolo dell’infinito. Friggere gli scauratielli in abbondante olio caldo fino a doratura. Scolare gli scauratielli e passarli nel miele caldo. Decorare a piacere con granella di zucchero, scorzette candite o cioccolato fondente.