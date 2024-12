“GivingTuesday”, anche Agropoli celebrerà il dono

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito alla “Giornata mondiale del dono” che si terrà martedì 3 dicembre.

GivingTuesday: ecco di cosa si tratta

Il GivingTuesday nasce in America nel 2012 come risposta al consumismo per riportare l’attenzione sui valori di solidarietà e condivisione, successivamente si è trasformata in un’idea globale che ispira milioni di persone: un grande evento internazionale dedicato alla generosità. La giornata mondiale del dono è arrivata la prima volta in Italia nel 2023, coinvolgendo oltre 100 comuni italiani. Anche quest’anno l’iniziativa è patrocinata da ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha invitato le amministrazioni a tingere di rosso i monumenti storici e simbolici della propria città. Agropoli ha scelto la sede istituzionale, la facciata del municipio, per una simbolica illuminazione. L’obiettivo è quello di creare una sensibilità collettiva sull’importanza del dono e diffondere messaggi di generosità come leva per il cambiamento sociale.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Il nostro Comune ha scelto di aderire all’iniziativa per sottolineare l’importanza della solidarietà nella nostra comunità e dell’impatto che ogni singola azione può generare nel prossimo».

L’assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo, aggiunge: «La nostra è una società che oggi si incentra troppo sul consumismo e sul materialismo, per questo giornate come questa sono fondamentali per riflettere sull’importanza della generosità e dell’empatia».