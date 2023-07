Castellabate sostiene le famiglie bisognose: una piantagione di cacao in Costa d’Avorio per il cambiamento sociale

Il Comune di Castellabate ha recentemente adottato una significativa iniziativa solidale che mira a fornire aiuto concreto a numerose famiglie locali bisognose. L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Rizzo ha aderito al progetto promosso dall’associazione internazionale di volontariato missionario Onlus “E ti porto in Africa”. L’obiettivo principale di questo progetto è la creazione di una piantagione di cacao in Costa d’Avorio, al fine di offrire opportunità di lavoro a tali famiglie e migliorare le loro condizioni di vita.

L’iniziativa

Il Comune di Castellabate ha scelto di patrocinare attivamente la realizzazione di questa piantagione di cacao sin dall’inizio del progetto. L’obiettivo è sostenere e supportare le famiglie locali che affrontano gravi difficoltà economiche. È importante ricordare che nel mondo ci sono persone che vivono in situazioni di estrema povertà e lottano per sopravvivere. Pertanto, l’amministrazione comunale ritiene fondamentale promuovere una cultura di solidarietà che possa apportare beneficio e sollievo a coloro che ne hanno maggiormente bisogno.

“Abbiamo deciso fin da subito di partecipare a questo progetto“, afferma il sindaco Marco Rizzo. “Il Comune di Castellabate ha scelto di patrocinare la creazione di questa piantagione di cacao al fine di aiutare e sostenere le famiglie locali in difficoltà. È fondamentale rimanere consapevoli dell’esistenza di persone nel mondo che vivono nella povertà e che faticano a sopravvivere. Dobbiamo essere sempre pronti a estendere la nostra mano verso la solidarietà, poiché ciò fa bene all’anima. Questo piccolo, ma significativo gesto contribuirà a consentire a molte famiglie di vivere in condizioni più dignitose. Sono orgoglioso e felice di poter apportare un reale cambiamento attraverso questa iniziativa“, continua il sindaco Rizzo.

Le finalità

L’adesione del Comune di Castellabate a questo progetto di solidarietà rappresenta un passo importante verso la promozione di azioni concrete volte a migliorare la vita delle persone che si trovano in difficoltà. L’apertura e la volontà dimostrate dall’amministrazione comunale di Castellabate mostrano l’importanza di agire a livello locale per affrontare le sfide globali. Grazie a questa iniziativa, si spera che molte famiglie locali in Costa d’Avorio possano finalmente trovare una fonte di reddito stabile e vivere una vita più dignitosa.