Giungano: servizio scuolabus con un pullman eco-sostenibile

Buone notizie per le famiglie di Giungano con figli in età scolare. Il Comune ha confermato che anche per l’anno scolastico 2024/2025 sarà attivo il servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell’infanzia.

Novità Eco-sostenibile

Una novità importante riguarda l’introduzione di un nuovo bus elettrico, finanziato dalla Regione Campania. Questo mezzo di trasporto più ecologico e silenzioso sostituirà gradualmente i vecchi autobus, contribuendo a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità dell’aria.

Le famiglie interessate possono presentare la domanda di iscrizione entro il 6 settembre 2024. Il modulo è disponibile sul sito web del Comune di Giungano o presso gli uffici comunali.

Costi e modalità

Le tariffe per il servizio di trasporto scolastico sono state stabilite come segue:

Primo figlio: € 95,00

€ 95,00 Secondo figlio: € 70,00

€ 70,00 Terzo figlio: € 60,00

€ 60,00 Quarto figlio e successivi: gratuito

gratuito Disabili: esenti

È importante sottolineare che i percorsi e gli orari dei bus saranno definiti in base al numero di iscrizioni e alle esigenze delle scuole.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio comunale competente telefonicamente allo 0828/880285 oppure inviare una mail a protocollo.comune.giungano@pec.it.