Dalla Regione scuolabus ecologici per i piccoli comuni: ecco i beneficiari nel salernitano

Arrivano gli scuolabus per i piccoli comuni campani. La Regione, infatti, ha approvato la graduatoria per garantire l’assegnazione di pulmini ecologici necessari a migliorare i servizi nel campo dell’istruzione.

L’avviso della regione Campania

L’avviso pubblico era rivolto ai comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti intenzionati ad attivare potenziare il servizio scuolabus per garantire la sicurezza e il controllo nel tragitto casa-scuola per gli utenti e per le loro famiglie, favorendo la riduzione dell’uso dell’auto propria e la mobilità sostenibile e l’ambiente e, nello stesso tempo, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, delle famiglie.

L’obiettivo, inoltre, era quello di promuovere e favorire la riduzione del disagio derivante dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio con forme di trasporto pubblico e scolastico efficienti, sicure e, nello stesso tempo, integrate e compatibili con l’ambiente e con le risorse naturali.

I comuni beneficiari

Il bando prevedeva un impegno di 10 milioni di euro, poi ulteriormente incrementato. Il primo comune salernitano in graduatoria è Monteforte Cilento. Ottengono un adeguato punteggio anche Moio della Civitella, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Montecorice, San Gregorio Magno, Pollica, Campora, Romagnano al Monte, Salvitelle, Futani, Castelnuovo Cilento, San Mauro La Bruca, Giungano, Sant’Arsenio, Santomenna, Stio, Perito, Orria, Piaggine, Roccagloriosa, Postiglione Ogliastro Cilento, Caggiano, Camerota, Serre, Buccino, Alfano, Polla, Felitto, Cicerale, Casaletto Spartano, Olevano sul TUsciano, Ceraso, Ravello, Atena Lucana, Sicignano degli Alburni, San Giovanni a Piro, Vibonati, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Santa Marina, Giffoni Valle Piana, Torraca, Castiglione dei Genovesi, Omignano, Montano Antilia, Pellezzano, Centola, Castellabate.