Giungano: punta ad interventi di messa in sicurezza del costone

Il Comune di Giungano, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha approvato il progetto il progetto definitivo, relativo agli interventi di “messa in sicurezza del costone e conseguente mitigazione del rischio frana località Teglie”, nell’importo complessivo di € 3.080.053,20. L’Ente cilentano ha ottenuto il finanziamento, per l’annualità 2020, dal parte del Ministero dell’Interno di € 155.727,50 comprensivi di IVA e Cassa di previdenza come per legge, per la progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi, verifica e validazione e supporto al RUP dell’intervento che punta alla messa in sicurezza del costone e conseguente mitigazione del rischio frana.

Le risorse

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone la possibilità per gli enti locali di concorrere per favorire le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Giungano ha deciso di candidare a finanziamento il progetto di risanamento idrogeologico sul territorio comunale, in particolare modo in località Teglie. Un modo per risolvere e prevenire criticità che sono sempre più frequenti nel comprensorio cilentano. Anche a causa dei cambiamenti climatici, infatti, il territorio va incontro sempre più a fenomeni preoccupanti. Di qui la scelta dei comuni di programmare opere contro il dissesto idrogeologico.