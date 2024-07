Giungano, in arrivo limiti alle emissioni sonore

Il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, ha emesso un’ordinanza relativa alla disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento sociale, che riguarda l’intero periodo estivo.

L’ordinanza

Il provvedimento del primo cittadino ordina la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago fino al 10 luglio nei giorni di venerdì e sabato, ed eventuali prefestivi, alle ore 1.00; mentre dal 11 luglio al 15 settembre nei giorni di venerdì e sabato, ed eventuali prefestivi, alle ore 1.30. Per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, alle ore 24.00, con eccezione nei mesi di luglio e agosto nei giorni infrasettimanali alle ore 1,00.

L’amministrazione comunale intende così adeguare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti.

Sanzioni per i trasgressori

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00. Nel caso di violazione dell’ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per 3 giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.