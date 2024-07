Casal Velino: scattano i limiti a musica e karaoke

L’estate è ormai iniziata e con essa anche le tante serate di festa. Dal 1° luglio, a Casal Velino, sono entrate in vigore le regole per tutti gli esercizi commerciali. L’ordinanza del Sindaco Silvia Pisapia disciplina, infatti, gli orari e i giorni nei quali potrebbe essere consentita la diffusione della musica rispetto agli esercizi pubblici. Dall’ 01.07.2024 al 30.09.2024, sarà consentito per ogni esercizio commerciale, presente all’interno del territorio comunale lo svolgimento di intrattenimenti musicali, preferibilmente nella giornata del venerdì e del sabato, fino alle ore 01:30, previa autorizzazione presentata con idonea istanza, almeno 4 giorni prima della programmazione prevista.

Previsto anche per questa estate il divieto assoluto di karaoke fino alla data 30.09.2024, all’interno del territorio di Marina di Casal Velino. Lo scorso anno questo tipo di limitazione aveva suscitato alcune polemiche, soprattutto da parte dei più giovani, nonché tramite alcuni canali social.

È fatto inoltre divieto assoluto per gli esercizi commerciali ambulanti di immissioni sonore. Per tutti i trasgressori è prevista la sospensione della licenza commerciale e per gli ambulanti, la revoca della concessione di occupazione dello spazio pubblico.