Agropoli: violenza nella movida. Un giovane ferito in una rissa

Attimi di paura questa notte, poco dopo la mezzanotte, in piazza della Mercanzia, in pieno centro ad Agropoli. Una rissa avrebbe coinvolto un gruppo di ragazzi di origine nordafricana ma residenti in zona e altri di Castellabate. Non è chiaro il motivo che ha scatenato tanta violenza, forse un apprezzamento ad una ragazza. Nulla, comunque, che potesse giustificare un simile atteggiamento.

Rissa ad Agropoli, paura nella movida

In pochi attimi i due gruppi hanno iniziato a darsele di santa ragione, pare siano volate anche delle bottiglie di vetro, con un ragazzo che è rimasto ferito ad una mano.

Gli avventori dei locali lì presenti, spaventati per la situazione, si sono immediatamente allontanati. Qualcuno ha fatto scattare i soccorsi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118 che hanno prestato le necessarie cure al ferito. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.

Purtroppo questo non è il primo episodio di violenza che si verifica in zona. Una lite accesa si è verificata nei pressi di un locale poco distante la scorsa settimana.