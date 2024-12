Giungano: bando per la vendita dell’immobile “incubatore d’impresa HUB”

Il Comune di Giungano, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha pubblicato il bando d’asta pubblica per la vendita dell’immobile sito in via Dionisio denominato “incubatore d’impresa Hub“.

Le informazioni utili

L’immobile viene posto in vendita a corpo al prezzo di euro 300.000,00, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con le relative servitù attive e passive presenti. L’immobile oggetto di alienazione è attualmente utilizzato quale sede provvisoria della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giungano a mezzo del servizio postale raccomandato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2025, l’offerta, racchiusa in apposito plico debitamente sigillato controfirmato dall’offerente sui lembi di chiusura. Per tutte le relative informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.

La destinazione dell’immobile

Il suolo su cui è costruito l’immobile oggetto di alienazione è individuato nel vigente PUC come: ZTO “D1 – Zone per insediamenti industriali esistenti e da completare”. In tale ZTO sono consentite le destinazioni d’uso previste all’art. 33 delle NTA del vigente PUC ovvero: “attrezzature commerciali, laboratori sussidiari delle attività commerciali ed artigianali, impianti industriali, attrezzature e laboratori artigianali, impianti per la conduzione dei fondi agricoli, Uffici pubblici e privati, studi professionali, nonché le costruzioni pertinenti alle attività, l’abitazione per il custode e locali di servizio per il personale. In tali zone sono vietati gli insediamenti per industrie nocive di qualsiasi genere e natura. Non sono consentiti in qualsiasi caso gli scarichi in fognatura o canali senza preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall’Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico sanitari vigenti. Le zone per insediamenti industriali si suddividono in zone industriali di completamento e zone di espansione”.