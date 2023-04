Giro del Mediterraneo in Rosa: Capaccio Paestum e Polla tappe della gara

E’ stata presentato nell’aula consiliare del Palazzo Baronale del Comune di Torre del Greco il Giro del Mediterraneo in Rosa. Tre province sotto i riflettori, sei città sedi di partenze e arrivo, tra cui anche Capaccio Paestum e Polla, nel Vallo di Diano, da cui partirà la seconda tappa della corsa prevista per sabato mattina 22 aprile 2023.

Il Giro del Mediterraneo: la gara

Ben 315 chilometri tra le bellezze della Campania, 118 atlete in rappresentanza di 17 squadre per la prova a tappe di ciclismo femminile su strada in programma dal 21 al 23 aprile prossimi. Una kermesse organizzata dalla Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo.

Le tappe nel Cilento e Vallo di Diano

La prima tappa, con partenza da Torre del Greco con arrivo a Capaccio Paestum, si snoderà su complessivi 98,1 km, che in buona parte costeggeranno il mare.

Molto più ricca di asperità altimetriche è la seconda tappa, partenza da Polla (ore 12.30) e arrivo ad Aiello del Sabato, con due gran premi della montagna, in località Scorzo dopo circa 20 km dal via e sul Valico delle Croci, a meno di 30 km dall’arrivo di una frazione che complessivamente di chilometri ne prevede 127,35.

Infine, la terza e ultima tappa, quella che da Frattamaggiore porterà la carovana rosa a Monteforte Irpino.

Alla conferenza stampa hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba; l’assessore allo Sport, Giuseppe Speranza; il Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport di Polla, Giovanni Corleto oltre agli amministratori di Frattamaggiore e di Montefalcione e il presidente del comitato regionale della Federciclismo, Giuseppe Cutolo.