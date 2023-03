Gli operatori turistici della Campania alla scoperta delle bellezze del Cilento: una giornata all’insegna della cultura, del gusto e del territorio

Oggi gli operatori turistici della Campania si sono uniti per scoprire le bellezze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche di Castel San Lorenzo e Felitto. L’iniziativa, organizzata dai rispettivi sindaci dei due comuni, Giuseppe Scorza e Carmine Casella, è stata supportata dalla Pro loco e dal Touring Club di Felitto, nonché dal docente universitario Raffaele Palumbo.

La giornata

È iniziata con una visita alla nuova cooperativa agricola di Castel San Lorenzo, dove gli operatori turistici hanno incontrato i produttori locali e hanno degustato i prodotti tipici della zona e il vino locale a chilometro zero. Il presidente della cooperativa, Marcello Tancredi, ha accolto gli ospiti dinanzi ad una tavola imbandita, offrendo loro l’opportunità di apprezzare i sapori autentici del territorio.

Alla scoperta delle bellezze del Cilento

Dopo la degustazione, gli operatori turistici si sono diretti verso Felitto per scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche della zona, tra cui le suggestive gole del Calore. Il docente universitario Raffaele Palumbo ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di queste iniziative per far conoscere le zone interne e attirare i turisti alla scoperta di questi luoghi.

La giornata è stata un’occasione per promuovere le eccellenze della Campania, mettendo in luce l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico del territorio. Grazie all’impegno dei sindaci, delle associazioni locali e degli operatori turistici, eventi come questo possono contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile del turismo nella regione.