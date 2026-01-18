Giovane trovato senza vita tra Agropoli e Capaccio. Sconcerto nella comunità

Sarebbe stato ritrovato senza vita questa mattina, in località Varco Cilentano, un giovane di Capaccio Paestum di soli 28 anni.

I soccorsi e le cause del decesso

Sul posto, dopo la terribile scoperta, è giunta l’ambulanza del 118 con l’automedica di Agropoli, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non si esclude un gesto volontario, ma cosa sarebbe accaduto al giovane per portare al tragico epilogo resta da scoprire.

Leggi anche: Nuovi ambulatori comunali per attrarre i medici di base a Gioi e Cardile

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli al Comando del Capitano, Giuseppe Colella.

Il lutto

Decine i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, lacrime e dolore tra la comunità capaccese sconvolta dalla notizia; il giovane era benvoluto e conosciuto.

La salma è già stata liberata, le esequie si terranno martedì mattina a Capaccio capoluogo.