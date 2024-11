Giornate Fisioterapiche Salernitane, “Neuroplasticità esercizio – mediata”: se ne parla a Vallo della Lucania

E’ in programma per sabato 9 novembre a Vallo della Lucania, nell’Aula consiliare Palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani), il convegno “La Neuroplasticità esercizio-mediata” che rientra nelle Giornate Fisioterapiche Salernitane organizzate da OFI Salerno.

Le affezioni neurologiche

L’insorgenza di affezioni neurologiche, sia acute che croniche, provoca alterazioni strutturali e funzionali a livello del sistema nervoso centrale (SNC). Queste patologie si manifestano con segni e sintomi diversi in ogni paziente, rendendo complessa e unica ogni esperienza clinica.

Dopo un evento lesivo, il SNC può avviare un processo di recupero spontaneo grazie ai meccanismi di neuroplasticità, ossia quei processi di riorganizzazione che permettono al cervello di adattarsi e vicariare le funzioni compromesse. La neuroplasticità è quindi un elemento chiave per il recupero delle funzioni neurologiche, e la fisioterapia riveste un ruolo cruciale in questo contesto. L’attività fisica mirata stimola i meccanismi di plasticità neuronale, promuovendo così il miglioramento funzionale del paziente. Ci si concentrerà nello specifico su affezioni neurologiche quali ictus e morbo di Parkinson, in virtù dell’elevata incidenza e prevalenza che caratterizza tali patologie. Si affronterà il tema della valutazione di tali pazienti per la definizione di un programma riabilitativo e le diverse fasi in cui interviene il fisioterapista.

Il programma della giornata

8:00 Registrazione partecipanti; 8:30 Saluti istituzionali, Sindaco di Vallo della Lucania dott. Antonio Sansone

Direttore Sanitario P.O. San Luca Vallo della Lucania dott. Adriano De Vita; 9:00-13:00 Moderatori: M. Calabrese | M. Senatore | D. Sessa; 9:00-9:25 La neuroplasticità nella persona con ictus e MdP | G. Volpe – V. Pizza; 9:25-9:50 La presa in carico riabilitativa della persona con ictus e MdP | L. Guida; 9:50-10:15 La valutazione fisioterapica del paziente con ictus e MdP | M. Calabrese; 10:15-10:40 Uso delle tecnologie avanzate nella presa incarico del paziente con ictus e MdP A. Bramanti; 10:40-11:00 Coffee break; 11:00-11:20 La fisioterapia nella fase di massima modificabilità del substrato | F. Palladino; 11:20-11:40 La riabilitazione territoriale: esempi di realtà virtuose | R. Agresta; 11:40-12:00 Terapia Occupazionale e ictus: strategie e approcci per il recupero funzionale |

G. Gambardella; 12:00-12:20 L’intervento logopedico nel paziente disfagico | L. Rizzo; 12:20-13:00 Tavola rotonda | M. Calabrese – L. Guida – V. Pizza – D. Romualdi – G. Sabatella; M. Senatore – D. Sessa – A. Vitolo

13:00-14:00 Lunch break; 14:00-16:00 Moderatori M. Calabrese – D. Romualdi; 14:00-14:20 Il bisogno riabilitativo del paziente con MdP | M. Maiese; 14:20-14:40 Il self management nel paziente con MdP | M. Cascone; 14:40; 15:00 Il trattamento fisioterapico nel paziente con MdP | A. Garofalo; 15:00-15:30 Discussione in plenaria; 15:30-16:00 Verifica dell’apprendimento finale (Ecm)

La registrazione all’evento va effettuata tramite compilazione del modulo online accessibile dal sito www.gmconsulenzaeformazione.it