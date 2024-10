Agropoli, Studio Fisiokinesiterapico Equilibrio: una seduta gratuita di Linfodrenaggio per le donne che hanno sofferto di tumore al seno

Ottobre, il mese in cui il mondo si veste di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Il rosa diventa, quindi, simbolo della lotta contro questa malattia, un messaggio di speranza e solidarietà per tutte le donne che affrontano questa sfida.

Proprio in occasione del mese della prevenzione, lo Studio Fisiokinesiterapico Equilibrio di Agropoli, si impegna a supportare tutte le donne che hanno affrontato il tumore al seno offrendo una seduta gratuita di drenaggio linfatico manuale dedicata a chi ha subito una mastectomia negli ultimi due anni, con particolare attenzione al trattamento del linfedema agli arti superiori.

Il linfedema, infatti, è una delle complicanze più comuni degli interventi oncologici al seno, in particolare dopo la rimozione di uno o più linfonodi nei casi di tumori.

La seduta sarà guidata dalla Dott.ssa Eliana Oricchio, specializzata in fisioterapia dermatofunzionale, e rappresenta un’importante occasione per migliorare il percorso di recupero post operatorio, riducendo disagi e complicazioni.

Ecco i benefici del Drenaggio Linfatico Manuale

Il linfodrenaggio manuale è una tecnica di massaggio che utilizza movimenti specifici sulla superficie cutanea per favorire il flusso della linfa verso i linfonodi, aiutando a decongestionare i tessuti. Questa pratica ha effetti drenanti, rilassanti e analgesici, stimolando i meccanocettori.

I principali benefici

Riduzione del gonfiore (linfedema) agli arti superiori; miglioramento della circolazione linfatica e sanguigna; prevenzione di complicazioni come infezioni e rigidità articolare; maggiore mobilità e sollievo dal dolore; miglioramento del benessere generale e della qualità della vita.

Questo trattamento è fondamentale per garantire un recupero completo e affrontare al meglio la post mastectomia. I posti sono limitati e per questo motivo, al fine di potersi assicurare un appuntamento, è bene prenotare il prima possibile.

Come prenotare

Chiama subito o scrivi su WhatsApp al 349 810 1467

Lo studio si trova in Via Madonna del Carmine, n. 121 ad Agropoli

“Non affrontare questo percorso da sola: noi siamo al tuo fianco per sostenerti“