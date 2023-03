Giornate FAI di primavera: il Museo Archeologico di Eboli ospita una mostra degli studenti del Liceo Gallotta

Domani, domenica 26 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, dalle ore 10,30 alle ore 12.30, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli ospiterà una mostra dei lavori realizzati dalle classi V A e V C del Liceo Scientifico A. Gallotta.

La giornata, ecco i dettagli

La giornata si inserisce nell’ambito dei PCTO–Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento–“Eboli in tour” e “Gioielli e Design”, con la partnership del Gruppo Archeologico Ebolitano e con l’azienda Gioielli Bisogni Di Monteleone.

Saranno esposti bassorilievi in legno intagliato, che riproducono oggetti dalle collezioni del museo, e gioielli ispirati ai monili dei corredi funebri ebolitani.

L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti.

Aderiscono all’iniziativa Ministero della Cultura Ministero dell’Istruzione musei italiani Direzione regionale Musei Campania Comune di Eboli Sed – Centro per i servizi educativi FAI Campania FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Eboli.

Le giornate FAI

In occasione delle Giornate FAI di primavera 2023, il Fondo Ambiente Italiano dedica una grande attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese.

Non solo monumenti dal riconosciuto valore dunque – spiega il FAI – ma anche siti inediti e paesaggi sconosciuti, la cui importanza in termini di cultura, storia e tradizioni, talvolta nascosta o non convenzionale, racconta l’identità del Paese più bello del mondo.