Tornano le Giornate FAI di Primavera: anche il Cilento protagonista

In occasione delle Giornate FAI di primavera 2023, il Fondo Ambiente Italiano dedica una grande attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese.

Questo evento offre un’opportunità unica per scoprire alcuni dei tesori più importanti dell’Italia, e la Prefettura di Salerno non fa eccezione. Il Palazzo del Governo di Piazza Amendola, infatti, aprirà le sue porte al pubblico nel weekend del 25 e 26 marzo, dando la possibilità di visitare luoghi di grande interesse storico e artistico.

Ecco cosa sarà possibile visitare a Salerno

A Salerno è possibile visitare il Palazzo della Prefettura dove, oltre al Sacrario, spazio raccolto dedicato alla memoria dei caduti, sarà possibile visitare l’appartamento del Presidente della Repubblica e il Salone di Rappresentanza impreziosito da numerose opere di pittori del Novecento come Luigi Paolillo e Antonio Ferrigno (visita su prenotazione); al Palazzo della Provincia, ex convento di Sant’Agostino, si visiteranno l’Ufficio del Presidente della Provincia e la Galleria dei Presidenti.

La Caserma “Vincenzo Giudice”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ex convento di San Giorgio, uno dei più antichi insediamenti monastici della città dove sarà possibile visitare il cortile interno, la piccola cappella privata e il Salone d’onore; la Fondazione E.B.R.I.S., ex convento di San Nicola della Palma, che sorge nella parte alta del centro storico di Salerno, in un’area un tempo ricca di innumerevoli sorgenti e che ancora oggi è caratterizzata dalla presenza di fonti naturali e orti (visita su prenotazione); il Palazzo Pedace sede del FAI che occupa lo spazio identificato come l’aula cultuale di Matteo d’Ajello.

Una mostra fotografica e l’impegno dei “Ciceroni” del Liceo Levi di Eboli

Il pubblico potrà visitare inoltre la mostra fotografica “Salerno tra conventi e palazzi” di Corradino Pellecchia e Francesco Siano che racconta la città attraverso i conventi che storicamente caratterizzano l’immagine di Salerno chiamata la “città dai bianchi conventi”, potendo vantare già nel ‘700 oltre una ventina di conventi tra maschili e femminili.

A Vallo, apertura di Palazzo Mainenti

A Vallo della Lucania è aperto il Palazzo Mainenti, sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Tra le aree aperte eccezionalmente al pubblico, ci sono il Salone di rappresentanza dell’alloggio del Prefetto, l’Appartamento del Presidente della Repubblica, dove hanno soggiornato i Presidenti emeriti Ciampi e Napolitano in occasione delle loro visite alla città, ed il Sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, decorati di medaglia d’oro al valor militare. Nel Sacrario, gli ospiti avranno la possibilità di ammirare un’opera scultorea di Francesco Saverio Palozzi, autore anche della statua marmorea dell’atleta con l’asta posta all’ingresso del Foro Italico a Roma.

Le giornate FAI giungono alla 32esima edizione

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Delegazione FAI di Salerno e vedrà la partecipazione degli “apprendisti ciceroni” del Liceo Classico “Perito-Levi” di Eboli. I ragazzi saranno impegnati nelle visite guidate e supporteranno l’organizzazione nell’accoglienza dei visitatori e dei turisti, insieme ai volontari dell’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato-Sezione di Salerno.

Per partecipare alla visita è necessario prenotare sul sito “fondoambiente.it” tramite il link https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-della-prefettura?gfp. Gli orari di ingresso saranno i seguenti: sabato 25 marzo dalle 10:00 alle 13:10 (ultimo ingresso) e dalle 15:30 alle 18:40 (ultimo ingresso), domenica 26 marzo dalle 10:00 alle 13:10 (ultimo ingresso) e dalle 15:30 alle 18:40.