Palazzo del Governo di Piazza Amendola apre le sue porte in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2023

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2023, il Fondo Ambiente Italiano ha organizzato un evento per valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese. In questo contesto, la Prefettura di Salerno aprirà al pubblico il Palazzo del Governo di Piazza Amendola.

Apertura straordinaria: ecco le aree interessate

Nel week-end del 25 e 26 marzo, il Salone di rappresentanza dell’alloggio del Prefetto, l’Appartamento del Presidente della Repubblica e il Sacrario saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Nel Sacrario, dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, i visitatori potranno ammirare un’opera scultorea di Francesco Saverio Palozzi.

Apprendisti ciceroni del Liceo Classico “Perito-Levi” di Eboli e volontari dell’ANPS

L’evento è organizzato in collaborazione con la Delegazione FAI di Salerno e animato dagli “apprendisti ciceroni” del Liceo Classico “Perito-Levi” di Eboli, impegnati nelle visite guidate. Inoltre, i volontari dell’ANPS-Associazione Nazionale Polizia di Stato-Sezione di Salerno supporteranno l’organizzazione nell’accoglienza dei visitatori e turisti.

Orari di ingresso e prenotazione

I visitatori verranno scaglionati in gruppi e gli interessati sono tenuti a prenotarsi sul sito “fondoambiente.it”. Gli orari di ingresso sono i seguenti:

Sabato 25 marzo: 10:00 – 13:00 (ultimo ingresso 12:30) / 15:30 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30).

Domenica 26 marzo: 10:00 – 13:00 (ultimo ingresso 12:30) / 15:30 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30).

