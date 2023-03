Giornata storica per Camerota: al via i lavori per un nuovo campo sportivo in erba sintetica

Il Comune di Camerota ha fatto un grande passo avanti nella promozione dello sport e del benessere dei giovani della città. Infatti, in una cerimonia tenutasi lunedì 20 marzo, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha consegnato alla ditta appaltatrice i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo in erba sintetica da realizzare al Capoluogo.

Cerimonia di posa della prima pietra

Alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo impianto sportivo erano presenti le istituzioni, i dirigenti della ditta, le scuole calcio, i cittadini e gli sportivi del territorio.

Il sindaco, insieme alla delegata allo Sport Vincenza Perazzo, ha posato la prima pietra e ha dato inizio ai lavori.

Una nuova infrastruttura per le società sportive di Camerota

Finalmente, dopo anni di attesa, anche il Comune di Camerota potrà vantare un impianto sportivo all’altezza delle società che portano avanti la missione nobile e fondamentale per la crescita di tutti i giovani, con impegno, sacrifici e passione.

Grazie alla realizzazione del nuovo campo sportivo in erba sintetica, le società sportive della città avranno a disposizione un’infrastruttura di qualità per lo sviluppo delle attività sportive e per la promozione della salute e del benessere dei giovani.