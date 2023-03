Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati: Castelnuovo aderisce all’iniziativa

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, ha deciso di aderire al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, e di prendere parte alla III Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, che si terrà il prossimo 21 marzo.

L’obiettivo del progetto

Il progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, promosso dall’Associazione Cor et Amor, ha l’obiettivo di favorire nei cittadini la costruzione di buone pratiche di gentilezza per accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini e le loro famiglie.

«È significativo costruire rete di relazioni sul territorio già a partire dai primi mille giorni di vita dei bambini dando valore alla comunità educante, al senso di appartenenza e di cittadinanza attiva e restituendo vitalità oltre a favorire la ricomposizione dei vissuti che i bambini e le famiglie sperimentano attraversando i vari contesti territoriali», fanno sapere da palazzo di città.

Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati: ecco che cos’è

È un momento importante per l’accoglienza “istituzionale” nella comunità dei nuovi nati. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire.

Un’occasione di festa per tutti i cittadini, che potranno partecipare, anche con modalità online, seguendo il cerimoniale e le buone pratiche di gentilezza che ciascun Comune Italiano può proporre per l’occasione.

Per sostenere il valore di questa iniziativa, l’Associazione Cor et Amor, nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza ha voluto costruire un cerimoniale semplice e condiviso con tutti i Comuni Italiani e creare un simbolo identificativo della giornata affinché il messaggio di gentilezza ed accoglienza, racchiuso in questa occasione, acquisisca la forza di una sola voce che comunica all’unisono. L’iniziativa è occasione di riflessione sul valore della gentilezza per i cittadini tutti.

Anche Castelnuovo parteciperà a tale giornata prevista per la data del 21 marzo 2023 con la possibilità di celebrarla anche dal giorno 18 al giorno 31 dello stesso mese, il progetto in questione prevede un momento di accoglienza istituzionale nella comunità dei nati nel 2022 e rappresenta un’occasione di riflessione sul valore della gentilezza per tutti i cittadini.