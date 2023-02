Comune promuove l’arte e la creatività con un corso base di pittura aperto a bambini e adulti, ecco dove e quando

Il Comune di Corleto Monforte, sotto la guida del sindaco Filippo Ferraro, ha lanciato un nuovo progetto culturale destinato a promuovere l’arte e la creatività nella comunità locale.

In collaborazione con il “Museo Naturalistico” e la “Fondazione IrIdIA”, è stato organizzato un corso base di pittura, aperto a persone di tutte le età, dall’infanzia all’età adulta.

L’iniziativa

L’obiettivo principale è quello di offrire ai cittadini la possibilità di esprimere la propria creatività artistica, coltivando le proprie capacità in un ambiente accogliente e familiare. Grazie alla collaborazione tra le diverse organizzazioni coinvolte, il corso di pittura si svolgerà presso la Sala CAV. Armando Mellillo del Centro Sociale Polifunzionale di Corleto Monforte, un luogo adatto e confortevole per ospitare tutti i partecipanti.

L’appuntamento

L’evento è stato programmato per il prossimo 2 marzo e tutti i partecipanti riceveranno informazioni sulle date successive durante il primo appuntamento. Il corso di pittura si svolgerà ogni settimana e offrirà la possibilità di imparare le tecniche base della pittura, esplorando vari stili e materiali.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza o dalle capacità artistiche. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità locale, che ha accolto con favore l’opportunità di poter coltivare le proprie passioni artistiche senza dover spostarsi in altre città.

In un periodo in cui l’arte e la cultura sono state duramente colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia, il corso di pittura organizzato dal Comune di Corleto Monforte rappresenta una nuova speranza per la comunità locale, offrendo una occasione per incontrarsi e creare insieme, oltre che per sviluppare nuove competenze artistiche e creative.