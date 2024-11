Giornata in ricordo delle vittime della strada: un momento di commemorazione a Policastro

In occasione della Giornata mondiale e nazionale in ricordo delle vittime della strada, l’associazione culturale “Dorothy Dream”, presieduta da Pietrina Paladino (madre di Dorotea Di Sia, morta in un incidente stradale il 13 maggio del 2014) assieme al Comune di Santa Marina ed all’associazione di promozione sociale “Per le Strade della Vita”, organizza per domenica 17 novembre a Policastro Bussentino.

Il programma

Sarà un momento di commemorazione con una Santa Messa, che verrà celebrata alle h.18 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, ed il ricordo di tutte le vittime innocenti della strada, alla presenza di autorità militari, civili e delle famiglie delle vittime della strada.

Il giorno commemorativo, proclamato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha come finalità la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti che, oggi più che mai, sono una vera emergenza.

Il 26 ottobre del 2005 la Giornata Mondiale è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “il riconoscimento appropriato per le vittime di incidenti stradali e le loro famiglie”.