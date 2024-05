10° Dorothy Dream Day: concorso fotografico per la sicurezza stradale e la memoria di Maria Dorotea Di Sia

Si aprono le iscrizioni al 10° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada, in occasione della 10^ edizione del Dorothy Dream Day che si terrà a Casa Stella a San Giovanni a Piro, mercoledì 10 luglio 2024.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’associazione “Per le strade della vita” in memoria di Maria Dorotea Di Sia, scomparsa tragicamente in un incidente stradale a soli 25 anni, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della sicurezza stradale attraverso la fotografia.

Come partecipare

Per partecipare al concorso è sufficiente inviare una propria fotografia che rappresenti la bellezza e la fragilità della vita, accompagnata da una breve biografia, all’indirizzo email doroty-dream@hotmail.com entro e non oltre il 1° luglio 2024.

Premi in palio

Il concorso è gratuito e offre ai partecipanti la possibilità di vincere un soggiorno per due persone presso Casa Stella, immersa nel verde del Cilento, con vista sul blu del mare.

Giuria e personalità aderenti

La giuria del concorso è composta da un prestigioso panel di personalità, tra cui:

Corrado Matera, Consigliere regionale

Tommaso Pellegrino, Consigliere regionale

Ferdinando Palazzo, Sindaco di San Giovanni a Piro

Pasquale Sorrentino, Vicesindaco di San Giovanni a Piro

Don Giuseppe Radeschi, Vicario generale della diocesi di Teggiano – Policastro

Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno

Corrado Limongi, Dirigente scolastico dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri

Lucia Cariello, Archeologa e giornalista pubblicista

Vito Sansone, Giornalista e speaker radiofonico

Pasquale Sorrentino, Giornalista e blogger

Lorenzo Peluso, Giornalista, speaker radiofonico ed esperto in politica estera

Maria Rosaria Vitiello, Giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita”

Andrea Santarsiere, Maestro percussionista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Direttore artistico

Il direttore artistico del 10° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada è Carmine Sabbatella, scultore e ricercatore artistico.

Un’occasione per riflettere e ricordare

Il Dorothy Dream Day è un’occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e per ricordare le vittime degli incidenti stradali. Attraverso la fotografia, i partecipanti al concorso possono esprimere la propria sensibilità e contribuire a diffondere un messaggio di consapevolezza.