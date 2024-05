“Giornata Europea dei Parchi”: se ne parla a Laurino nel Convento Sant’Antonio

“Insieme per la Natura” è il tema scelto dalla federazione europea dei parchi e rappresenta un invito a tutti i soggetti in campo ad operare e cooperare per la tutela della biodiversità, per il contrasto ai mutamenti climatici e per uno sviluppo sostenibile, dando vita alle scelte per il futuro affinché diventino azioni concrete. Ogni anno il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale europeo, con la precipua finalità di sottrarre ad uno sfruttamento indiscriminato e riservare al godimento collettivo aree naturali di pregio ancora intatte.

I Parchi d’Italia

In Italia, i primi Parchi Nazionali furono istituiti nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d’Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, con la loro peculiarità di essere abitati e la necessità di perseguire un equilibrato svolgimento delle attività tradizionali radicate nel tessuto sociale locale.

Ai Carabinieri Forestali è affidata la sorveglianza degli attuali 24 Parchi Nazionali e la partecipazione a progettualità attive, per il recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed il monitoraggio dei beni ambientali, in sintonia di intenti con gli Enti Parco Nazionali e gli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nella protezione della natura, biodiversità e paesaggio.

L’appuntamento a Laurino

Di questo si discuterà al convengo che si terrà nella splendida cornice del Convento di S. Antonio di Laurino, organizzato dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania” insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni ed il Parco Nazionale del Vesuvio, cui parteciperanno esperti del mondo accademico e delle istituzioni. Una tavola rotonda finale approfondirà, con l’intervento di associazioni ambientaliste e del mondo agricolo, il tema “Le future sfide dei parchi nazionali”.