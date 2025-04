Giornata ecologica alla pineta del Mingardo con il gruppo “We we we Amici – Plastic Free”

Una domenica all’insegna del rispetto per l’ambiente e dell’amore per il proprio territorio. Il gruppo “We we we Amici – Plastic Free” organizza per il 4 maggio una giornata ecologica presso la suggestiva pineta del Mingardo, uno dei luoghi simbolo della costa camerotana.

L’iniziativa

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Camerota e dalla Sarim, è aperta a tutti i cittadini che vogliono contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente, partecipando alla raccolta dei rifiuti abbandonati nella zona boschiva e lungo il litorale.

La giornata si svolgerà con la collaborazione della cooperativa Smile, l’associazione Balneari Camerota, il Consorzio turistico ‘Cilento di Qualità’, l’associazione Tuttinsieme e Cilento Tv.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 nella zona del porto di Marina di Camerota, precisamente di fronte al distributore Magliano. Da lì, volontari e partecipanti si muoveranno verso la pineta per dare il via alle attività di pulizia.

“Un piccolo gesto, se condiviso, può generare un grande cambiamento – spiegano gli organizzatori –. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura dell’ambiente, partendo dai luoghi che viviamo ogni giorno”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé guanti e sacchi per la raccolta.

Una giornata diversa, all’insegna dell’ecologia, della condivisione e del senso civico. Perché il mare, la pineta e il nostro territorio hanno bisogno di tutti noi.