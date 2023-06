Giorgio Battistella porta la Divina Commedia in bicicletta lungo la costa tirrenica. Tappa anche in Cilento

Giorgio Battistella, insegnante e appassionato lettore della Divina Commedia, sta attualmente intraprendendo un viaggio straordinario lungo la costa tirrenica. Armato della sua bicicletta e del suo amore per Dante, Battistella sta portando con sé un’offerta unica ad ogni tappa del suo percorso: una serata di ascolto dantesco.

Da Chiavari a Reggio Calabria – Un’opportunità imperdibile

Partito dalla pittoresca cittadina di Chiavari in Liguria, Battistella sta facendo rotta verso la meravigliosa Reggio Calabria. Durante il suo viaggio, una tappa particolarmente speciale lo attende a Palinuro, dove la Pro Loco non ha voluto lasciarsi sfuggire l’opportunità di ospitarlo il Giorgio Battistella in sella alla bicicletta, regala emozioni dantesche lungo la costa tirrenica. Sarà a Palinuro ad Agostoper una serata indimenticabile.

L’atteso evento nella piazza Virgilio

Presso la storica sede dell’associazione, ubicata nella suggestiva piazza Virgilio, residenti ed ospiti in villeggiatura avranno il privilegio di assistere all’esibizione di Battistella. Durante la serata, il dicitore della Divina Commedia omaggerà il pubblico con la recitazione di alcuni brani tratti dal Canto XXVI dell’Inferno di Dante.

Un’esperienza multisensoriale

Battistella ha organizzato le sue serate dantesche in tre parti distintive. Inizialmente, ripercorre il canto verso per verso, spiegandone il significato per renderlo accessibile a tutti. Successivamente, recita i versi a memoria, trasportando il pubblico nella suggestiva atmosfera delle parole di Dante. Infine, dedica il tempo conclusivo alle riflessioni e agli spunti proposti dagli spettatori, creando un dialogo vivo e coinvolgente.

Il ringraziamento alla Pro Loco Palinuro

Il presidente della Pro Loco Palinuro Aps, Silvano Cerulli, non nasconde la sua gratitudine verso la d.ssa Mariagrazia Libardi, che ha segnalato loro questa straordinaria opportunità. L’arrivo di Battistella e la serata dantesca arricchiscono il cartellone estivo dell’associazione, che si impegna a diffondere la cultura attraverso piccoli ma significativi eventi. Tra gli altri appuntamenti in programma, spiccano la rassegna letteraria “Letto in Piazza” e un’interessante commedia teatrale di Umberto Squitieri intitolata “Un sogno durato un giorno”.

Il cartellone degli eventi

La Pro Loco Palinuro Aps presto presenterà il cartellone completo degli eventi in programma per l’estate. Con un’enfasi particolare sulla diffusione culturale, l’associazione promuove una varietà di iniziative che offrono intrattenimento ed arricchimento intellettuale.