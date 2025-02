Giona: ospite Luciano Blandi, docente di Informatica presso il Liceo “A. Gatto” di Agropoli | VIDEO

Seconda puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e il Prof. Luciano Blandi, Docente di Informatica presso il Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli, hanno parlato delle sfide dell’Intelligenza Artificiale e della dimensione etica del suo utilizzo.

In particolare è emerso come i progressi delle nuove tecnologie aprano opportunità enormi per migliorare la qualità della vita, senza tuttavia tralasciare l’importanza di una solida consapevolezza del loro utilizzo. Resta una discussione aperta anche da un punto di vista educativo con la necessità di approfondire la questione alla luce del fatto che i nuovi sistemi tecnologici sono diventati sempre più invasivi, nel bene e nel male, nella nostra quotidianità.

Il programma Giona va in onda tutti i venerdì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT.