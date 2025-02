Giona: ospite Biancarosa Di Ruocco, attrice e regista | VIDEO

Prima puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e l’attrice e regista Biancarosa Di Ruocco hanno parlato del Giubileo degli Artisti e del valore della cultura come esperienza di ricerca di Dio.

È emerso come attraverso l’arte gli attori siano in grado di cogliere aspetti della vita e porli all’attenzione del pubblico per aprire degli spazi di riflessione personale diversamente preclusi. L’artista è pertanto chiamato ad assumere una responsabilità importante nel contesto sociale promuovendo, attraverso la cultura, un recupero dei valori umani fondamentali.

Il programma Giona va in onda tutti i venerdì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT.