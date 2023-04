Gioi: entra nel vivo il gemellaggio con la città di Rheinfelden

Entra nel vivo il gemellaggio tra il Comune di Gioi e la città elvetica di Rheinfelden. Questa mattina una delegazione del comune cilentano guidata dal sindaco Maria Teresa Scarpa è stata ricevuta ufficialmente in Municipio a Rheinfelden, ad attenderla il primo cittadino Franco Mazzi.

Gioi pronta a riaccogliere gli emigranti in Svizzera: il progetto

Nei mesi scorsi si era svolto un incontro preliminare tra le due Amministrazioni con lo scopo di avviare un progetto di gemellaggio finalizzato a favorire gli scambi tra le due comunità. I due comuni si sono confrontati su idee e proposte per avviare gli scambi culturali e le relative attività da sviluppare a riguardo nel triennio 2023/2026.

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di Gioi, pertanto, sviluppare azioni di promozione di un “Turismo di Ritorno” indirizzato sia al target delle seconde e terze generazioni di Cilentani emigrati che ai cittadini delle città che sono state mete di emigrazione.

Le attività in programma

Nello specifico è in fase di elaborazione, con il coinvolgimento anche della Comunità Montana “Gelbison & Cervati”, un piano di eventi da realizzare nell’arco di tre anni tra il Cilento ed il comprensorio di Rheinfelden (Svizzera) che prevede: almeno due eventi all’anno (uno in Svizzera, l’altro in Italia) che vedono il coinvolgimento delle Comunità dei due centri su temi culturali, economici e folkloristici; la creazione di specifici pacchetti turistici destinati al target Svizzero e a quello Italiano; l’attivazione di esperienze formative per giovani studenti provenienti dal Cilento e dal comprensorio della città elvetica; l’apertura di scambi commerciali tra soggetti economici delle due aree.

Il commento del primo cittadino di Rheinfelden

«Cara collega Maria Teresa Scarpa, sindaco della città di Gioi, cari cittadini di Gioi con origini di Rheinfelden, cari cittadini di Rheinfelden con origini di Gioi, carissimi ospiti, benvenuti nel Municipio di Rheinfelden in nome dell’esecutivo della città di Rheinfelden. – dice entusiasta il sindaco di Rheinfelden Franco Mazzi – Abbiamo oggi in questa sala ricca di storia l’onore di una visita di una delegazione ufficiale della città di Gioi e questo è un segno di amicizia , rispetto e di gratitudine, alla nostra città di Rheinfelden che per tante persone di Gioi è diventata casa sua, anche un pò patria. Ed è anche segno di riconoscimento della città di Gioi, di coscienza, di consapevolezza, che avevamo anche noi tempi in cui l’emigrazione dava speranza, possibilità di lavoro, di una vita buona, fuori le origini, senza mai dimenticare l’amore per la Patria. Questo piccolo ricevimento, oggi, ci dà la possibilità di scambiare ricordi ed esperienze, di creare contatti e di scambiare idee per il futuro, il nostro futuro, delle nostre famiglie e delle nostre due città, Rheinfelden e Gioi».