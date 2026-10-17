Attualità

Gioi capofila per l’accoglienza SAI: pronto il progetto per le famiglie

Il Comune di Gioi approva l'atto per candidarsi ai fondi FAMI del Ministero dell'Interno e guidare una rete di Comuni per l'accoglienza SAI

Di:
Ernesto Rocco
Gioi capofila per l’accoglienza SAI: pronto il progetto per le famiglie

Il Comune di Gioi apre le porte all’accoglienza diffusa e punta a diventare un punto di riferimento per l’integrazione sul territorio cilentano. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Maria Teresa Scarpa, ha approvato la deliberazione n. 60 con cui l’Ente esprime indirizzo favorevole per accedere ai fondi del Ministero dell’Interno dedicati alla Rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). L’iniziativa mira a realizzare un progetto d’accoglienza ordinaria destinato a nuclei familiari, compresi quelli monoparentali, promuovendo al contempo un’aggregazione tra più Comuni della provincia di Salerno.

Il bando ministeriale e le risorse per la Rete SAI

L’opportunità nasce dall’avviso del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, rilasciato ad agosto, che mette a disposizione degli enti locali fino a 2.402 posti su scala nazionale per la tipologia di “accoglienza ordinaria”. Le risorse economiche poggiano sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Leggi anche:

Cilento, accusato di maltrattamenti all’ex moglie: assolto un Maresciallo dei Carabinieri
Peregrinatio Mariae nel Cilento: la Madonna di Novi Velia in visita nelle comunità
Sapri ricorda i 83 martiri civili del bombardamento del 15 agosto 1943

Il finanziamento coprirà un arco temporale di 24 mesi, estendendosi fino al 31 dicembre 2028. La misura finanziaria fissa il costo massimo dei progetti a 44,47 euro pro-die pro-capite, calcolato sui parametri medi dei servizi SAI attivi. Le istanze dovranno essere trasmesse per via telematica entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 10 novembre 2026 attraverso la piattaforma ministeriale dedicata.

Gioi comune capofila per una rete territoriale

Per massimizzare l’impatto del servizio e garantire una gestione coordinata dell’accoglienza, l’amministrazione di Gioi intende candidarsi in qualità di Comune capofila di una rete associata tra diverse municipalità. Sfruttando gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni (previsti dall’articolo 15 della Legge 241/1990), l’Ente promuoverà intese con i Comuni limitrofi interessati a condividere gli stessi obiettivi di inclusione.

Il numero definitivo di posti da richiedere a finanziamento e l’assetto finale della governance saranno stabiliti dopo la raccolta delle adesioni degli Enti partner tramite una successiva manifestazione d’interesse. L’operazione non comporta spese immediate per il bilancio comunale e ha ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.