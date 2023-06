Gioco illegale: scattano i controlli della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania nelle aree frequentate dai minori

La Guardia di Finanza di Salerno ha avviato una serie di controlli mirati per contrastare il gioco illegale e irregolare sul territorio provinciale. Queste attività sono focalizzate principalmente sugli esercizi commerciali situati in aree frequentate da minori e individui a rischio. Nelle scorse settimane, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno iniziato un’operazione di controllo in un esercizio commerciale che offre apparecchi per il gioco e gestisce scommesse sportive. Questo controllo è stato programmato per coincidere con la fine dell’anno scolastico.

Violazioni riscontrate

Durante l’ispezione, è stata scoperta la presenza di pubblicità diretta all’esterno del locale che promuoveva giochi con vincite in denaro. In particolare, la pubblicità incitava le persone ad aprire conti gioco offrendo bonus di benvenuto sul primo deposito effettuato. Questo tipo di pubblicità è vietato esplicitamente dal “decreto dignità”, che proibisce qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione riguardante giochi o scommesse con vincite in denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

Sanzioni previste

L’esercente è stato segnalato agli enti competenti e ora rischia una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 15.000 a un massimo di 50.000 euro. Questo perché ha violato il divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e altre forme di comunicazione promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Protezione dei giocatori e dei minori

Questa attività della Guardia di Finanza nel settore del gioco pubblico dimostra ancora una volta il suo impegno nel proteggere i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie. In particolare, si presta attenzione a tutelare i minori, che sono tra le categorie più vulnerabili.

La Guardia di Finanza di Salerno continua a lavorare per garantire un ambiente di gioco sicuro e regolamentato, proteggendo i cittadini da pratiche illegali e dannose.