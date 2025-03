“Genitori… no stress – con e per le famiglie”: Asl e famiglie a confronto | VIDEO

Giovedì 6 marzo, l’aula magna del plesso “Gino Landolfi” ha ospitato l’incontro “Genitori… no Stress – Con e Per le Famiglie“, un’iniziativa volta a sostenere la genitorialità positiva. L’evento, tenuto dalla sociologa Rosa Maria Zampetti, rientra nel “Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2024-2025” dell’ASL di Salerno, a cui la scuola ha aderito.

Un modello educativo centrato sul bambino

La genitorialità positiva è un approccio educativo che riconosce il bambino come individuo con pieni diritti. Questo modello mira a migliorare la qualità dello sviluppo infantile e a trasformare l’esperienza genitoriale in un’opportunità di crescita personale.

Prevenzione e competenze familiari

L’iniziativa segna un importante cambiamento nell’organizzazione dei servizi di sostegno alle famiglie, ponendo maggiore enfasi sulla prevenzione e sulla promozione delle competenze personali e sociali.

L’importanza del sostegno alla genitorialità

L’incontro ha offerto ai genitori un’occasione preziosa per confrontarsi e acquisire strumenti utili per affrontare le sfide della genitorialità. La partecipazione attiva dei presenti ha testimoniato l’interesse e la sensibilità verso un tema di grande rilevanza sociale.