Agropoli: alla scuola primaria “Gino Landolfi” nasce l’angolo delle erbe aromatiche

La scuola primaria “Gino Landolfi” di Agropoli si tinge di verde e di profumi mediterranei, grazie all’iniziativa messa in campo dalle maestre e dalla dirigente scolastica, Margherita Baldi.

Nello specifico nel cortile della scuola primaria è nato un piccolo angolo dedicato alle piante aromatiche, un’oasi di verde che punta ad avvicinare i bambini alla natura e a un’alimentazione sana e sostenibile.

Le fioriere verticali in legno, realizzate con il contributo di alcuni volontari, ospitano delle piantine di erbe aromatiche come basilico, menta, rosmarino, timo e altre.

Un laboratorio a cielo aperto

Questo piccolo orto didattico rappresenta un’opportunità unica per i piccoli studenti. I bambini potranno osservare da vicino la crescita delle piante, imparare a riconoscere le diverse specie e scoprire le loro proprietà.

Inoltre, l’orto diventerà anche un laboratorio di attività didattiche all’aria aperta, per far nascere nei bambini l’interesse e la curiosità verso la natura sviluppando in loro comportamenti di rispetto e cura dell’ambiente.