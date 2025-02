Gelbison Women super: vittoria schiacciante al ‘Giordano’

Non sbaglia la Gelbison che, nel girone C di Serie C femminile, allo stadio Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento riceveva le laziali del Montespaccato. Successo tondo per 8-1 delle cilentane sempre prime nel raggruppamento.

Primo tempo

Le ragazze di mister Tarabusi partono con Boanda tra i pali Ponzio, Vergari, Orsi e Grecu nel pacchetto arretrato con Cicchinelli, Valdez e Maddaluno in mediana mentre Cinquegrana, Visani e Avallone formano il tridente offensivo. Le rossoblù partono forti e dopo diversi tentativi passano a cavallo del 20′. Sugli sviluppi di un angolo, infatti, la numero 4 Grecu segna ancora, con la specialità della casa, di testa. Le cilentane premono e trovano il raddoppio prima di tornare negli spogliatoi. Al 43′ dalla sinistra una palla velenosa arriva in area e dopo azione prolungata Ponzio serve a Cinquegrana il raddoppio.

Secondo tempo

Nella ripresa la Gelbison dilaga trovando il tris al 3′ con una ripartenza che premia Ponzio, su assist di Vergani, prima del momentaneo 3-1 ospite giunto al 5′. Al 9′ il poker porta ancora la firma di Cinquegrana, sempre su passaggio di Vergari, che al 26′ porta a 5 le marcature cilentane ed al 33′ segna per il 6-1. La stessa Vergari fa il settimo gol al 40′ mentre Donato nel recupero fissa il definitivo 8-1.